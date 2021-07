COVID-19 : 1 318 nouvelles infections ces dernières 24 heures

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé 1 318 nouvelles contaminations au COVID-19 en l’espace de 24 heures. Un niveau jamais atteint pour un lendemain de week-end, où moins de tests sont effectués. Le chiffre dépasse le seuil des 1 000 pour le 20e jour d'affilée.Alors que le nombre est en recul dans la région métropolitaine de Séoul, il grimpe dans le reste du territoire pour représenter 40,7 % de l’ensemble. C’est la première fois que le taux est supérieur à 40 % depuis l’émergence de la quatrième vague, et les craintes montent avec le début de la saison des vacances.Dans ce contexte, les régions hors de la capitale et de sa couronne verront leur niveau de distanciation sociale relevé à 3 sur une échelle de 4 à partir de demain. Le taux d’occupation des centres de soin des patients bénins se maintient à 63 %.Par ailleurs, jusqu’à présent, un peu moins de 16,9 millions d’individus ont reçu une première dose de vaccin, soit 32,9 % de la population. Dès aujourd’hui, la vaccination des 55 à 59 ans débute. Les habitants de Séoul et de ses alentours se feront inoculer le sérum de Pfizer, et les autres celui de Moderna.Or, le calendrier de livraison des sérums n’étant pas confirmé, les autorités sanitaires tiendront informés chaque semaine les quinquagénaires de l'évolution de la situation.L’injection de quelque 100 000 habitants âgés de 60 à 74 ans qui avaient dû annuler leur rendez-vous pour des raisons de santé commence également aujourd’hui. Les 50-54 ans, quant à eux, se feront vacciner entre le 16 et le 28 août prochains.