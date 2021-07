Kim Jong-un envoie des mots de réconfort à la Chine, touchée par les inondations

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a adressé un message de consolation et de sympathie au président chinois suite aux inondations dévastatrices qui ont récemment frappé l'empire du Milieu, notamment la province du Henan. C'est ce qu'a fait savoir, samedi dernier, l'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).D'après la KCNA, Kim Jong-un a exprimé ses condoléances aux victimes et à leurs familles et salué les efforts des membres du Parti communiste chinois déployés pour la prévention d'autres dégâts et le rétablissement des sites endommagés.En transmettant son soutien à la lutte du peuple chinois pour un retour à la normale, le jeune leader s'est dit convaincu que le pays se redressera vite sous l'égide de Xi Jinping.Selon les observateurs, cet acte pourrait témoigner de la volonté de Kim de consolider les liens d'amitié et de coopération bilatéraux. Début juillet, à l'occasion du 60e anniversaire de la signature du traité d'amitié entre Pyongyang et Pékin, Kim et Xi ont souligné ensemble, via un échange de missive, que les deux nations étaient liées par « une amitié fraternelle ».