Exportations records de « K-ramyeon » au 1er semestre

Photo : YONHAP News

Les exportations de ramyeon ont enregistré au 1er semestre 319,68 millions de dollars, soit 5,8 % de plus sur un an. Par ailleurs, elles sont 68,2 fois supérieures aux importations de ces nouilles instantanées, établies à 4,69 millions de dollars sur la même période. Ce sont les chiffres rendus publics par le Service des douanes sud-coréen.Par pays, la Chine est le plus grand importateur avec 68,13 millions de dollars, devant les Etats-Unis avec 37,3 millions et le Japon avec 33,02 millions.Il est à noter que l'augmentation de la vente à l'étranger de ces produits agroalimentaires s'est légèrement affaiblie. Effectivement, les expéditions de ramyeon vers l'empire du Milieu ont baissé au 1er semestre de 15,8 % en glissement annuel. Ce recul s'expliquerait par une forte hausse de 37,4 % affichée il y a un an, d'une part, et par le manque de conteneurs provoqué par la reprise économique mondiale, d'autre part.En 2020, la demande pour ces nouilles déshydratées prêtes à manger a progressé en raison des périodes de confinement prolongé à l'étranger. De plus, ce mets a gagné en popularité grâce au film sud-coréen « Parasite », lauréat de la Palme d’or à Cannes en 2019. Dans ce long métrage de Bong Joon-ho apparaît un plat nommé « Jjapaguri », qui est un mélange de deux célèbres nouilles instantanées vendus au pays du Matin clair.Par ailleurs, la vente mondiale de ces ramyeon est plus importante si l'on prend en compte la production externalisée de Nongsim et de Paldo, les principales marques du pays.