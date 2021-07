Aide d’urgence : les critères des bénéficiaires rendus publics

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé ce matin les critères du versement de l’aide d’urgence visant à épauler la population sur fond de COVID-19. Tout d’abord, 80 % des foyers qui ont versé la cotisation la plus faible à l’assurance maladie en juin dernier pourront en profiter. Ainsi, les foyers par exemple de deux individus qui se sont acquittés de moins de 191 100 wons, l’équivalent de 141 euros, et ceux de quatre personnes qui ont versé au maximum 308 300 wons, soit 227 euros, font partie de la liste.A propos des ménages composés d’une seule personne, l’exécutif a élargi le champ d’application à ceux qui touchent moins de 50 millions de wons par an, ou 36 900 euros. En ce qui concerne les foyers à double revenu, ils sont considérés comme ayant un membre de famille de plus. Par exemple, une famille de deux personnes actives se verra appliquer le critère de celle de trois individus à un seul revenu.Les classes les plus aisées dont l’assiette de l'impôt sur le patrimoine a dépassé 900 millions de wons l’an dernier, soit 663 000 euros, ou dont le revenu financier est supérieur à 20 millions de wons, ou 14 700 euros, ne pourront pas en profiter.Selon l’exécutif, la liste des bénéficiaires sera établie fin août, et le calendrier du versement sera déterminé à la suite de négociations avec les autorités sanitaires.Par ailleurs, l’allocation de soutien pour les petits commerçants sera accordée à partir du mois prochain, tandis que le dédommagement des préjudices subis sera mis en œuvre fin octobre.