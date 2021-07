Sondage : 2 sud-Coréens sur 3 favorables à la libération conditionnelle de Lee Jae-yong

Photo : YONHAP News

Un sondage réalisé par Realmeter pour la chaîne d'information en continu YTN montre que deux-tiers des sud-Coréens sont favorables à la libération conditionnelle de Lee Jae-yong, le vice-président de Samsung Electronics, à l'occasion du 15 août. En effet, ce jour anniversaire de la libération du pays du joug colonial japonais est souvent utilisé pour les grâces présidentielles ou les mises en liberté conditionnelles.Selon l'étude menée vendredi dernier auprès de 500 adultes à travers tout le territoire, 66,6 % des sondés se sont déclarés pour une telle faveur afin de relancer l'économie nationale, tandis que 28,2 % était contre ce qu'ils perçoivent comme un privilège.Par sensibilité politique, 93,6 % des sympathisants du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force d'opposition conservatrice, s’y sont montrés favorables. En revanche, du côté des adeptes du Minjoo, le parti au pouvoir, 51,8 % étaient contre et 40,5 % pour. Chez les répondants sans étiquette politique, 79,6 % soutiennent une telle mesure.Par tranche d'âge, les 70 ans et plus sont les plus favorables avec 85,7 % de réponses positives, suivis par les sexagénaires (81,7 %). Les quadragénaires constituent le groupe le plus opposé, avec seulement 51,6 % d'opinions favorables.Le taux de fiabilité de ce sondage est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 4,4 points.