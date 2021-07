Le festival de la boue de Boryeong intègre les trois grands festivals d’Asie

Photo : YONHAP News

Le festival de la boue de Boryeong a été sélectionné comme l'une des trois grandes fêtes asiatiques par l'Association internationale des festivals et des manifestations (IFEA). Ce choix a été officialisé lors du forum en ligne sur les fêtes des villes maritimes, qui s'est tenu à Daecheon, où se déroule cet événement.L'association a procédé au classement des trois meilleurs festivals en deux étapes : la sélection de 17 manifestations organisées dans sept pays d'Asie, puis un sondage auprès d’un panel de 300 personnes composé de spécialistes et de citoyens. Résultat : la manifestation sud-coréenne a été retenue avec le festival de sculptures sur glace et de neige de Harbin, en Chine, et la fête de l'eau de Songkran, en Thaïlande.Le festival de la boue de Boryeong se déroule entre juillet et août sur les plages de Daecheon, sur la côte ouest de la péninsule.Le maire de la ville s'est félicité de cette reconnaissance qui, selon lui, vient récompenser les efforts de tous les habitants déployés pour ce festival devenu incontournable pour les vacanciers d'été, en s'engageant à faire de l’édition 2022 une réussite.