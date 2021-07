Première bulle de voyage lancée entre la Corée du Sud et Saipan

Photo : YONHAP News

Six sud-Coréens se sont envolés samedi dernier pour Saipan à bord d’un avion d’Asiana Airlines dans le cadre de la première « bulle de voyage ». Il s’agit d’un accord bilatéral permettant aux citoyens d’un pays de visiter l'autre sans se soumettre au confinement. L’aéronef transportait une soixantaine de passagers, dont la plupart était des expatriés sud-coréens non soumis à cette mesure.Les compagnies aériennes low cost T'way Airlines et Jeju Air prévoient également d’ouvrir une ligne reliant Incheon à cette petite île des Mariannes du Nord. Celle-ci a désigné deux hôtels pour accueillir les groupes de touristes sud-coréens.Un petit bémol toutefois : dans le sillage de la quatrième vague de l’épidémie qui frappe le pays du Matin clair, il n’est pas certain que ce type de voyage prenne son essor. Les habitants demeurent réticents à partir à l'étranger, d’autant que Saipan est populaire auprès des 20 à 39 ans et des familles, dont le taux de vaccination reste bas. En cas d’aggravation de la situation, ce corridor sanitaire risque d’être suspendu.Les agences de voyage se veulent optimistes en s’attendant à ce que la Corée du Sud maîtrise la propagation d’ici deux à trois semaines pour une reprise du tourisme autour de Chuseok, la fête des moissons en septembre prochain.La bulle de voyage concerne seulement le tourisme collectif des individus qui se sont fait injecter la deuxième dose de vaccin au moins 14 jours plus tôt. Ceux-ci doivent remettre un certificat de test négatif réalisé moins de 72 heures avant le départ, et subir deux nouveaux tests sur place une fois arrivés et avant de regagner leur pays.