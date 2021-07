Moon Jae-in félicite les médaillés des JO

Photo : YONHAP News

Le président de la République a adressé un message aux athlètes sud-coréens médaillés en tir à l'arc et en judo à Tokyo. Dans ces textes postés sur son réseau social, Moon Jae-in leur a transmis ses félicitations et son soutien de la part de toute la population.Au lendemain de la médaille d'or remportée par le trio An San, Jang Min-hee et Kang Chae-young dans l'épreuve de tir à l'arc par équipes femmes, le locataire de la Maison bleue s'est réjoui que les archères du pays du Matin clair conservent la tête du classement pour neuf ans d'affilée depuis l'introduction de cette discipline aux Jeux Olympiques.Quant au judoka Ahn Baul, médaillé de bronze des moins de 66 kg hommes, le président Moon l’a remercié pour son « ippon » qui a non seulement permis de maîtriser son adversaire, mais également apporté une bouffée d'air frais à ses concitoyens souffrant de la canicule qui s'abat sur le pays depuis une dizaine de jours.