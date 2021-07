Photo : YONHAP News

Le pays du Matin clair étouffe toujours sous un dôme de chaleur. Ce lundi, le mercure est monté jusqu'à 34°C à Daejeon, 35°C à Séoul et 36°C à Cheongju. L'extrême sud de la péninsule reste la région la plus fraîche, avec 29°C à Yeosu et 31°C à Busan.Seul Jeju profite de quelques précipitations qui viennent rafraîchir l'atmosphère. A 15h, il faisait 25°C sur cette île méridionale.