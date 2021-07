La semaine olympique débute avec une médaille d’or en tir à l’arc et l'espoir d'une récompense en judo

Photo : YONHAP News

Aux Jeux Olympiques de Tokyo qui ont débuté vendredi dernier, la Corée du Sud a décroché une nouvelle médaille d’or en tir à l’arc.Lors de la finale de l’épreuve par équipes hommes qui s’est déroulée cet après-midi au terrain de Yumenoshima, Kim Je-deok, Kim Woo-jin et Oh Jin-hyek ont battu leurs adversaires de Taipei chinois, 6 à 0. Ce sont les Japonais qui repartent avec le bronze.C’est un moment fort pour les amateurs de tir à l’arc du pays du Matin clair, car c’est la deuxième fois que leur archers montent sur la plus haute marche du podium des JO dans cette discipline.A Tokyo, les guerriers de Taegeuk ont obtenu trois médailles d’or depuis le coup d'envoi de l’événement sportif international. Samedi et dimanche, les archers sud-coréens avaient déjà remporté le métal le plus précieux dans l’épreuve par équipes mixtes et dans celle par équipes femmes. Désormais, ils visent encore plus haut : monter sur la plus haute marche du podium dans les deux disciplines restantes.Et le week-end dernier, trois autres récompenses ont été obtenues. Ce sont toutes des médailles de bronze et elles proviennent de l’escrime, du judo et enfin du taekwondo.Avec trois médailles d’or et trois de bronze, le pays du Matin clair occupe actuellement le 5e rang du classement général. Il a des chances de remporter en début de soirée une autre médaille en judo, car An Chang-rim s’est qualifié cet après-midi pour la demi-finale dans la catégorie des -73 kg hommes.