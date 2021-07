La Corée du Sud récolte une médaille d’or et une de bronze ce lundi aux JO

Photo : YONHAP News

Une d’or et une de bronze. Ce lundi, la Corée du Sud a remporté deux nouvelles médailles à Tokyo, où les Jeux Olympiques ont débuté vendredi soir par une cérémonie d’ouverture malgré le COVID-19 et la canicule.Est-ce devenu une règle ? Comme samedi et dimanche derniers, tout a commencé, cet après-midi, en tir à l’arc. Lors de la finale de l’épreuve par équipes hommes qui s’est déroulée au terrain de Yumenoshima, Kim Je-deok, Kim Woo-jin et Oh Jin-hyek ont battu leurs adversaires de Taipei chinois, 6 à 0.C’était un moment fort pour les amateurs de tir à l’arc du pays du Matin clair, car c’est la deuxième fois que leurs archers montent sur la plus haute marche du podium des JO dans cette discipline. Et le benjamin Kim Je-deok avait le sourire aux lèvres pour cette deuxième victoire dans l’archipel. En effet, avant-hier, il a déjà obtenu cette récompense en épreuve par équipes mixtes, une nouveauté au programme olympique.Ensuite, leur compatriote judoka An Chang-rim a mis une médaille de bronze autour de son cou, en -73 kg hommes. Dans le combat pour cette récompense qui s'est tenu en début de soirée, il a battu son adversaire de l'Azerbaïdjan Rustam Orujov avec un waza-ari.Déception en revanche pour l'haltérophile Ham Eun-ji, qui suscitait l'attente des sud-Coréens pour une troisième médaille ce lundi. Elle a dû se contenter de la 7e place dans l'épreuve des -55 kg femmes.Par ailleurs, lors de la demi-finale du 200 m nage libre hommes qui s’est tenue ce matin, au Centre aquatique de Tokyo, Hwang Sun-woo s’est classé 6e avec un temps de 1'45"53. Il figure ainsi parmi les huit finalistes et fera tout son possible demain matin pour la victoire. C’est la première fois en neuf ans qu’un athlète du pays du Matin clair participe à une finale de natation depuis Park Tae-hwan à Londres. Hier, Hwang avait déjà réservé une bonne surprise aux supporters sud-coréens en battant le record national du 200 m nage libre masculin avec un temps de 1'44"62.Avec les deux médailles d’or qu’elle a déjà récoltées ce week-end en tir à l’arc, dans l’épreuve par équipes mixtes et dans celle par équipes femmes, plus les trois de bronze en escrime, en judo et en taekwondo, la Corée du Sud totalise trois or et quatre bronze. Ce qui lui permet de se hisser au 6e rang du classement général. La première place est occupée par les Etats-Unis avec, entre autres, sept médailles d’or.