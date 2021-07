JO de Tokyo : les sud-Coréens éliminés ce lundi

Photo : YONHAP News

A Tokyo, ce début de semaine n'a pas fait que des heureux. Petit passage en revue des déçus du jour.En escrime, la sabreuse Kim Ji-yeon a été éliminée en 8e de finale en concédant la défaite face à l'Américaine Mariel Zagunis, 12 à 15. Montée sur la plus haute marche du podium lors des JO de Londres en 2012, elle visait l'or pour la première fois en neuf ans dans cette compétition qui est censée être sa dernière. En vain. Ses compatriotes Yoon Ji-su et Choi Soo-yeon ont également perdu en 8e de finale de sabre. Et Lee Kwang-hyun, le seul sud-Coréen qui s’est qualifié en fleuret, a été battu en 16e de finale. Les épéistes tenteront de sauver la face demain aux épreuves par équipes.Côté basketball, les sud-Coréennes ont encaissé une défaite 69 à 73 contre l'Espagne, numéro 3 mondial, pour leur premier match en phase de groupes. Elles affronteront les Canadiennes jeudi.En judo, Kim Ji-su a été éliminée en 8e de finale des -57 kg femmes face à la Française Sarah-Léonie Cysique.En rugby à 7, la Corée du Sud a subi une défaite 5 à 50 contre la Nouvelle-Zélande en phase de poules, mais ce match était significatif d’autant que l’équipe masculine a marqué ses premiers points aux JO.Enfin, ce soir, l'haltérophile Ham Eun-ji n'est pas parvenue à décrocher une médaille dans l'épreuve des -55 kg femmes. Elle a terminé 7e du classement.