Billboard Hot 100 : BTS se succède à lui-même à la tête du classement

Photo : YONHAP News

BTS a réalisé un record sans précédent dans l'histoire du Billboard avec ses deux derniers singles.Délogé la semaine dernière par « Permission to Dance » après avoir occupé, pour la septième semaine d’affilée, la première place du Hot 100, « Butter » vient de retrouver son trône. C’est ce qu’a annoncé lundi le magazine américain musical sur son site.Pour rappel, « Butter », sorti le 21 mai dernier, a débuté au premier rang du classement des chansons les plus populaires aux Etats-Unis avant de céder, sept semaines après, sa place à « Permission to Dance », publié le 9 juillet par le même septuor. En gagnant six places en une semaine, le deuxième single en anglais du boys band a de nouveau pris la tête du dernier Hot 100.Quant à « Permission to Dance », le troisième tube chanté dans la langue de Shakespeare par les Bangtan Boys, il s’est contenté de la 7e position.BTS est ainsi devenu le premier artiste à avoir réussi à replacer sa chanson, ancien numéro 1, en tête du classement Billboard après avoir vu cette dernière détrônée par son propre nouveau single.Résultat, « Butter » occupe le 1er rang du Hot 100 pour une durée totale de huit semaines, ex-aequo avec « Drivers License » d’Olivia Rodrigo.Le retour de « Butter » au premier rang du palmarès américain s’explique par une hausse de 132 % de ses ventes en une semaine. Le nombre de diffusions à la radio américaine a lui aussi progressé de 2 %.Face à ce nouvel exploit, Suga de BTS a exprimé sa gratitude aux Army, sa communauté de fans, via un message posté sur la plateforme Weverse.