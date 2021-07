Le PIB sud-coréen en hausse de 0,7 % au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne a connu, entre avril et juin, une croissance de 0,7 % par rapport au trimestre précédent. Le produit intérieur brut a alors atteint un peu plus de 475 700 milliards de wons, l’équivalent de 350 milliards d’euros.C’est la première estimation avancée aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK). Celle-ci avait auparavant anticipé un rebond de 4 % cette année, à condition que la croissance trimestrielle entre avril et décembre s’établisse entre 0,65 et 0,7 %. Si le chiffre annoncé aujourd’hui est donc plutôt encourageant, celui du troisième trimestre risque de perturber sa prévision, en raison du durcissement des règles sanitaires de la quatrième vague épidémique.De fait, le PIB est reparti à la hausse de 2,2 % au troisième trimestre 2020, après avoir enregistré, au trimestre précédent, sa plus faible progression en 12 ans avec -3,2 %. Il a grimpé de 1,1 % et 1,7 % respectivement au dernier trimestre 2020 et entre janvier et mars derniers.Concernant le taux de contribution à la croissance, il est passé de 1,3 point au premier trimestre à 0,4 point au second trimestre pour le secteur privé, et de 0,4 à 0,3 point pour le gouvernement.Quant aux investissements dans le BTP et les exportations, ils sont repartis à la baisse. La progression des investissements dans les biens d’équipement a été freinée, tandis que la consommation privée et les dépenses publiques ont augmenté. Les importations, elles, ont bondi de 2,8 %.Enfin, s’agissant du revenu intérieur brut réel, il a diminué de 0,6 % sur trois mois pour se situer à 464 700 milliards de wons (342 milliards d’euros).