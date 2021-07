Joe Biden publie une proclamation à l’occasion de l’anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le jour anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée. Le cessez-le-feu de ce conflit fratricide a été signé il y a tout juste 68 ans. Hier, à la veille de la commémoration de cette journée aux Etats-Unis, le président Joe Biden a publié une proclamation. Il y a réaffirmé que son pays et la Corée du Sud étaient « des alliés entretenant une longue histoire de sacrifice commun ». Il s’est aussi déclaré « très fier » de cette amitié historique entre les deux nations.Selon le chef de la Maison blanche, si près de 70 ans après l’armistice, la péninsule coréenne reste toujours divisée, la Corée du Sud est devenue un pays prospère et dynamique, et ses relations avec Washington ont prospéré au cours de plusieurs décennies de paix.Le successeur démocrate de Donald Trump a aussi évoqué le fait que pendant le conflit, 1,8 million d’Américains ont combattu pour protéger leur allié sud-coréen contre les régimes communistes nord-coréen et chinois et qu’ils ont fait preuve d’un courage et d’une persévérance implacables en dépit du climat rigoureux.Le texte rappelle en même temps que le dévouement des deux alliés a donné lieu à une détermination inoubliable pour promouvoir la stabilité et maintenir la paix dans la région. Et d’ajouter que les militaires américains déployés à l’étranger s’entraînent avec les effectifs sud-coréens et aident aussi à maintenir un état de préparation.La proclamation ne contient cependant aucun message envers la Corée du Nord.