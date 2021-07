Tir au pistolet 10 m : Jin Jong-oh repart de Tokyo bredouille

Jin Jong-oh n’a pas su saisir sa dernière chance de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le tireur sud-coréen de 42 ans concourrait ce matin avec sa coéquipière Choo Ga-eun à l'épreuve par équipes mixtes du pistolet à air comprimé 10 m, au stand de tir d'Asaka.Avec un score total de 575 (289 pour Jin et 287 pour Choo) sur un maximum de 600, la paire s’est contentée de la 9e place, insuffisant pour se qualifier pour l’étape suivante.Samedi dernier, le tireur vétéran avait déjà été éliminé lors des qualifications dans l'épreuve masculine de la même discipline.Jin, qui a récolté six médailles (quatre en or et deux en argent) depuis les JO d'Athènes en 2004, n'a donc pas pu réaliser son ambition de remporter une septième récompense olympique pour devancer Kim Soo-nyeong, ancienne archère et athlète sud-coréenne la plus titrée.