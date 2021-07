COVID-19 : la barre des 1 300 contaminations franchie pour le 2e jour consécutif

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 reste supérieur à 1 300 pour le deuxième jour de suite, avec 1 365 cas signalés : 1 276 locaux et 89 importés. Séoul et ses environs concentrent 60 % des infections recensées localement. Le reste du pays frôle les 40 % avec 505 cas.Dans ce contexte, la ville de Daejeon, dans le centre du pays, et celle de Yangyang dans la province de Gangwon ont revu à la hausse, à 4, le niveau de distanciation sociale en vigueur, pendant que les autres régions l’ont rehaussé à 3.De son côté, la campagne de vaccination risque d’être perturbée suite au changement du plan d’approvisionnement du sérum de Moderna, qui connaît actuellement des difficultés de production. A ce propos, le Premier ministre Kim Boo-kyum s’est engagé à trouver d’autres moyens afin de s’assurer que l’immunité collective est atteinte, comme prévu, d’ici le mois de novembre.Hier, quelque 617 000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin anti-COVID. Ainsi, la population sud-coréenne ayant reçu une première injection a atteint 34 %.D’après le gouvernement qui a mené une campagne de contrôle durant 20 jours, environ 8 200 cas de non-respect des mesures de distanciation sociale ont été recensés. Les autorités publiques ont alors demandé aux collectivités locales concernées d’appliquer les sanctions correspondantes et de rester vigilantes face à un relâchement des comportements dans la lutte contre l'épidémie.