Séoul et Pyongyang rouvrent leur liaison téléphonique, 13 mois après la rupture

Photo : YONHAP News

Les deux Corées ont rétabli aujourd’hui leur canal officiel de communication, 13 mois après sa suspension. C’est ce qu’a annoncé la Cheongwadae lors d’un point de presse d’urgence.La liaison était rompue depuis juin 2020, après que le Nord a coupé unilatéralement toutes les lignes de communication transfrontalières en protestation contre l'envoi de tracts anti-Pyongyang par des associations de transfuges nord-coréens établis au Sud.Le premier secrétaire de la Maison bleue à la communication avec les citoyens, Park Soo-hyun, a précisé que le téléphone rouge avait été rouvert à 10h et que le premier échange avait eu lieu en même temps.Lors du briefing, le palais présidentiel a révélé que les dirigeants des deux Corées avaient échangé des lettres personnelles à plusieurs reprises depuis avril au sujet du réchauffement des liens de leurs pays. Et d’ajouter que dans ce processus, ils sont convenus de redémarrer en premier lieu la liaison de communication et ont affiché leur convergence sur la nécessité de restaurer la confiance mutuelle au plus vite et de faire avancer les relations bilatérales. Le conseiller de la Cheongwadae a affirmé s’attendre à ce que cette relance pèse positivement sur leur amélioration, voire leur développement.Presque au même moment, la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, a elle aussi publié l’information. Les deux Corées auraient donc coordonné l’heure de l’annonce à l’avance. Le média nord-coréen a alors rapporté que la reprise des communications donnerait un élan positif dans la bonne direction des relations intercoréennes et que les dirigeants des deux pays s’étaient mis d’accord pour faire un grand pas en avant sur la voie de la confiance mutuelle et de la réconciliation.