La classe politique salue le rétablissement de la ligne de communication intercoréenne

Photo : YONHAP News

Le monde politique n’a pas tardé à réagir au rétablissement du canal de communication Séoul-Pyongyang.Le Minjoo, le parti au pouvoir, a salué le fait que les deux Corées sont à nouveau reliées. Dans un point de presse, sa porte-parole a affirmé que le processus de paix dans la péninsule pourrait de nouveau s’accélérer et qu’il s’agissait d’un feu vert pour les relations bilatérales.Lee So-young a ensuite indiqué que cette ligne téléphonique était un réel symbole de la communication intercoréenne, comme c’est le cas de l’accord de Panmunjom auquel sont parvenus le président Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en avril 2018. Selon elle, ce canal témoigne en même temps de la volonté ferme des deux pays d’établir entre eux un régime de paix permanent, alors qu’ils sont toujours techniquement en guerre depuis l'armistice du 27 juillet 1953.La porte-parole de la formation présidentielle a redit espérer que la reconnexion téléphonique deviendra un tournant pour la paix dans la péninsule. Et d’ajouter que le Minjoo préparera lui aussi les mesures à prendre et le plan d’action allant dans le même sens en poursuivant ses concertations avec les autorités concernées, en particulier avec le ministère de la Réunification.Le patron du parti, Song Young-gil, a également accueilli très favorablement la nouvelle, en la comparant au « bruit de l’averse sur la terre qui connaît des épisodes de sécheresse ». Sur son compte Facebook, il a écrit qu’il y avait désormais beaucoup de choses à faire, à commencer par la reprise du dialogue avec le régime de Kim Jong-un. Le numéro un de la majorité présidentielle a évoqué le fait qu’aux Etats-Unis, un nombre croissant de députés signaient la proposition de loi sur la paix dans la péninsule, présentée par le démocrate Brad Sherman.Même son de cloche du côté du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP). Le porte-parole de cette principale force de l’opposition a affirmé que les deux Corées devaient poursuivre leur dialogue, quelles que soient leurs relations. Yang Joon-woo a ajouté que la communication intercoréenne devait être basée sur le respect mutuel.Un député du PPP a cependant exprimé sa crainte, sur les réseaux sociaux, que les relations intercoréennes ne s’invitent de nouveau dans la campagne présidentielle.