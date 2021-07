Guerre de Corée : Moon Jae-in décerne des médailles aux vétérans des troupes des Nations unies

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la Journée de la participation des forces des Nations unies qui ont combattu aux côtés de la Corée du Sud lors de la guerre de Corée (1950-1953), le président Moon Jae-in a décerné aujourd'hui des médailles à deux anciens combattants pour leur contribution à la liberté et à la paix.Il s’agit du défunt aumônier militaire américain Emil Joseph Kapaun et du général australien Colin Nicholas Khan.Envoyé le 15 juillet 1950 en Corée du Sud en tant qu’aumônier militaire, le père Kapaun a soigné de nombreux soldats blessés des forces alliées comme des troupes ennemies. Ce « saint de la Guerre de Corée » est mort durant le conflit et ses restes ont été transférés 70 ans plus tard, en mars 2021, au cimetière national d’Honolulu, à Hawaï. C’est son neveu qui s’est déplacé à Séoul pour recevoir la médaille à sa place.Quant au général Khan, il a combattu dans le bataillon australien des Nations unies pendant la guerre fratricide. Même après son retour en Australie, il a contribué à faire connaître le pays du Matin clair qui a su renaître de ses cendres. Pour des raisons de santé, il n’a pas pu assister à la cérémonie organisée à la Cheongwadae. Dans une vidéo, il s’est dit fier d’avoir contribué au redressement de la Corée du Sud tout en souhaitant une paix permanente dans la péninsule coréenne.Lors de la cérémonie de remise des médailles, Moon Jae-in a rappelé que la participation des forces des Nations unies à la guerre de Corée avait permis de préserver la liberté et la paix. Le locataire de la Maison bleue a ensuite fait part de son souhait de voir perdurer l’héritage laissé par les défenseurs de ces valeurs.Le chef de l’Etat s’est enfin engagé à surmonter la crise sanitaire en coopération avec la communauté internationale afin de répondre au dévouement et à la solidarité dont ont fait preuve les anciens combattants de la guerre de Corée.