Le gouvernement entend élargir les avantages fiscaux pour les investissements dans les technologies stratégiques

Photo : YONHAP News

Les grandes lignes de l’amendement 2021 de la loi fiscale sont désormais connues. Il s’agit notamment d’augmenter les privilèges fiscaux pour les entreprises qui investissent dans les trois technologies stratégiques d’Etat : les semi-conducteurs, les batteries et les vaccins.Concrètement, si une firme place ses capitaux dans la recherche et le développement et dans les équipements, elle pourra bénéficier d’une déduction fiscale à hauteur de 50 % et 20 % respectivement.La législation n’oublie pas les petits commerces et les PME. La réduction et l’exonération de l’impôt sur les sociétés se situera dans une fourchette de 50 à 100 % sur cinq ans, si le profit annuel d’une jeune PME innovante est inférieur à 80 millions de wons, ou 58 900 euros.La déduction fiscale incitative sera elle aussi prolongée de trois ans pour encourager la création d’emplois. Elle peut s’élever jusqu’à 13 millions de wons (9 500 euros) par personne si une entreprise embauche davantage de jeunes, de personnes en situation de handicap et de seniors.En ce qui concerne le soutien financier aux classes vulnérables, un nouveau système sera notamment mis en place. Là aussi, il s’agit d’un bénéfice à accorder notamment aux jeunes qui cherchent à économiser une somme relativement importante.Le manque à gagner pour l’Etat causé par l’amendement est estimé à 1 500 milliards de wons, l’équivalent de 1,1 milliard d’euros. L’exécutif soumettra le texte à l’approbation du Parlement le 3 septembre.