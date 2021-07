La KCTU revient sur son projet de rassemblement vendredi

Photo : YONHAP News

La KCTU a finalement retiré son appel à un nouveau rassemblement d’envergure qu’elle devait organiser ce vendredi à Wonju, dans la province de Gangwon.La plus importante centrale syndicale de Corée du Sud a cependant annoncé qu’à la place, des manifestations à une seule personne auraient lieu simultanément dans près de 1 000 lieux à travers le pays, y compris devant la Cheongwadae et le siège du Minjoo, le parti au pouvoir. Et le même jour dans l’après-midi, certains de ses adhérents se retrouveront pour un petit rassemblement retransmis en direct sur YouTube.Un rappel : la confédération progressiste a tenu le 23 juillet dernier, également à Wonju, un rassemblement auquel ont participé pas moins de 500 de ses membres. Elle envisageait de faire de même, ce vendredi, cette fois avec 3 000 personnes. Pourtant, le gouvernement lui a interdit face à la propagation rapide l’épidémie de COVID-19. Les riverains réclamaient eux aussi le retrait du projet.