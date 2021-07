Golf : Im Sung-jae affrontera le numéro 3 mondial Morikawa jeudi

Photo : YONHAP News

Aux JO de Tokyo, le golfeur sud-coréen Im Sung-jae participera jeudi à l'épreuve individuelles hommes sur le parcours de Kasumigaseki.Dans son groupe annoncé aujourd'hui se trouvent, entre autres, des champions de tournois majeurs comme Collin Morikawa et Rory Mcllroy, représentant chacun les Etats-Unis et l’Irlande.Pour rappel, Im Sung-jae, désigné « Rookie de l'année du circuit PGA 2018-2019 », est le joueur asiatique le mieux classé du PGA Tour. D’où l’espoir de le voir sur les marches du podium.A noter que l’Américain Morikawa est actuellement numéro 3 mondial, le niveau le plus élevé parmi les golfeurs qui participent à la compétition. Quant au nord-Irlandais Mcllroy, il est l’une des stars du golf masculin. Il a remporté sa 19e victoire lors du Championnat de la PGA d'Amérique en mai dernier.Kim Si-woo jouera lui aussi sous les couleurs de la Corée du Sud à Tokyo. Le jeune golfeur de 26 ans, 55e rang mondial, disputera l’épreuve face aux joueurs européens qui ne figurent pas dans le top 100 du classement mondial.