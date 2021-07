7 seniors sur 10 n'entendent pas arrêter de travail

Photo : YONHAP News

Les seniors ne veulent ou ne peuvent pas arrêter de travailler. C’est ce qu’on peut constater dans une enquête effectuée en mai par l’Institut national des statistiques (Kostat).Selon ses résultats annoncés aujourd’hui, un peu plus de 68 % des personnes âgées de 55 à 79 ans souhaitent continuer à travailler dans l’avenir. Une hausse de 0,7 point sur un an.Questionnés sur la raison pour laquelle ils comptent rester actifs, 59 % des répondants ont mentionné le « besoin », et 33 % le « plaisir ».Quant à l’âge auquel ils souhaitent mettre fin à leurs activités, ils ont répondu en moyenne 73 ans, au même niveau que l’an dernier.Plus de cinq répondants sur dix souhaitent travailler à temps plein, et le plus grand nombre de personnes interrogées (22 %) toucher 1,5 à 2 millions de wons par mois comme rémunération.Sachez que 14 766 000 sud-Coréens sont âgés de 55 à 79 ans, soit une croissance de 3,5 % en un an. Le taux de leur participation aux activités économiques a progressé de 0,5 point pour atteindre 58 %, et le taux d’emploi a augmenté de 0,7 % pour s’établir à 56 %.