Photo : YONHAP News

Aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’équipe mixte sud-coréenne de carabine à air comprimé 10 m a dû se contenter de la 4e place.Lors du match pour la médaille de bronze qui s’est déroulé cet après-midi au Stand de tir d’Asaka, Nam Tae-yun et Kwon Eun-ji ont été battus par leurs adversaires du ROC, Sergei Kamensky et Yuliya Karimova, 9 à 17. La Russie ayant été bannie de deux éditions des JO, celles de Pékin et de Tokyo, pour son système de dopage étatique, ses athlètes sont officiellement identifiés par l’acronyme du Comité olympique russe.Les fans de tir du pays du Matin clair ne pouvaient pas cacher leur déception, car cette discipline a fait sa première entrée au programme olympique d'été, et ils s’attendaient à ce que leurs tireurs montent au moins sur la dernière marche du podium.