Photo : YONHAP News

La nuit dernière était la plus chaude de l'année à Séoul. Le mercure est en effet resté supérieur à 27°C, soit deux degrés au-dessus de la valeur plancher pour qualifier une nuit de « tropicale ».Dans l'après-midi, la température est montée à 36°C dans la capitale, la région la plus chaude du pays. Pour profiter d'un climat un peu plus clément, il faut se rendre sur la côte sud de la péninsule, entre Yeosu et Busan, où la maximale ne dépasse pas 32°C.