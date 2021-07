JO de Tokyo : l’escrime et le taekwondo en finale ce mardi

Photo : YONHAP News

Aux JO de Tokyo, la Corée du Sud s’est assurée ce soir deux places sur le podium.En escrime, tout d'abord, son équipe féminine composée de Choi In-jeong, Kang Young-mi, Song Se-ra et Lee Hye-in est venue à bout de son adversaire chinoise 38 à 29 en demi-finale de l’épreuve d’épée, qui s’est tenue cet après-midi au Makuhari Messe Hall, à Chiba.C’est la première fois en neuf ans que les escrimeuses du pays du Matin clair accèdent à une finale olympique en épée. A Londres, elles avaient remporté l’argent. Leurs héritières arriveront-elles à renouveler le record face aux Estoniennes ?Et en ce dernier jour des compétitions de taekwondo, les sud-Coréens souhaitent absolument remporter l’or dans leur art martial traditionnel. Le combat pour le métal le plus précieux en plus de 67 kg se déroulera vers 21h30, heure de Séoul, entre Lee Da-bin et la Serbe Milika Mandic, toujours au Makuhari Messe Hall.Son compatriote In Kyo-don, qui concourt dans la catégories des plus de 80 kg hommes, a quant à lui une chance de gagner le bronze. A suivre...Si les guerriers de Taegeuk réussissent à monter sur la plus haute marche du podium en escrime et en taekwondo, ils compteront en tout 5 médailles d’or et 4 de bronze. Pour l'heure, avec 3 médailles d’or et 4 de bronze au compteur, la Corée du Sud occupe ce mardi en fin de journée la 7e place au classement général.