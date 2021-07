Le taekwondoïste sud-coréen In Kyo-don remporte le bronze

Photo : YONHAP News

Le taekwondoïste In Kyo-don ne repartira pas de Tokyo les mains vides. Lors de la rencontre pour la médaille de bronze dans la catégorie des +80 kg hommes, qui s'est déroulée ce soir au Makuhari Messe Hall à Chiba, le sud-Coréen est venu à bout du Slovène Ivan Trajkovic, 5 à 4.Plus tôt dans la journée, il s'était incliné en demi-finale face à son adversaire macédonien Dejan Georgievski (6-12).S’il participe pour la toute première fois à une rencontre olympique, In est le numéro 2 mondial de cet art martial coréen dans la catégorie des +80 kg hommes.Diagnostiqué d’un lymphome en 2014 à l’âge de 22 ans, il a surmonté l’épreuve de la maladie pour réussir à se relever, allant jusqu'à décrocher l’année suivante une médaille d’argent à l’Universiade d’été de Gwangju.Désormais, c'est au tour de sa compatriote Lee Da-bin de tenter de remporter la plus haute distinction dans la finale des +67 kg femmes. Ce sera face à la Serbe Milika Mandic.