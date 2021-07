Photo : KBS News

Lee Da-bin permet à la Corée du Sud d'ajouter une nouvelle médaille d’argent à son palmarès, une heure à peine après la première de ces JO, remportée par l'équipe féminine d'escrime.Lors de la finale des +67 kg femmes, qui s'est déroulée ce soir au Makuhari Messe Hall, à Chiba, la sud-Coréenne a concédé l’or à son adversaire, la Serbe Milika Mandic, en s'inclinant 7 à 10.Quelques minutes plus tôt, son compatriote In Kyo-don avait remporté le bronze dans la catégorie des +80 kg hommes.Avec 3 médailles d’or, 2 d’argent et 5 de bronze au compteur, la Corée du Sud occupe ce mardi, en fin de journée, la 6e place au classement général.