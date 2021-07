JO, jour 4 : la Corée du Sud ajoute 2 médailles d’argent et 1 de bronze à son palmarès

Photo : YONHAP News

A Tokyo, où se déroulent les Jeux Olympiques, la Corée du Sud a gagné aujourd’hui trois nouvelles médailles : deux d’argent et une de bronze.La première médaille d’argent a été remportée, en début de soirée, en escrime. L’équipe féminine composée de Choi In-jeong, Kang Young-mi, Song Se-ra et Lee Hye-in ont dû s’incliner face aux Estoniennes, 32 à 36, lors du match pour le métal le plus précieux de l’épreuve d’épée, qui s’est tenu au Makuhari Messe Hall, à Chiba.Notons que c’était la première fois en neuf ans que les escrimeuses du pays du Matin clair accédaient à une finale olympique dans cette discipline. Et tout comme à Londres, elles sont montées sur la deuxième plus haute marche du podium.Quant à la seconde médaille d’argent, c’est Lee Da-bin qui vient de la décrocher en finale des +67 kg. La taekwondoïste du pays du Matin clair a été battue par son adversaire serbe 7 à 10, toujours au Makuhari Messe Hall. Un moment fort pour ses compatriotes, car c’était le dernier jour des compétitions de cet art martial traditionnel coréen dans ces JO.Enfin, l’unique médaille de bronze de la journée a été gagnée par le taekwondoïste In Kyo-don. Lors de la rencontre pour la troisième place dans la catégorie des +80 kg, le jeune homme de 29 ans est venu à bout du Slovène Ivan Trajkovic, 5 à 4.Avec au total 3 médailles d’or, 2 d’argent et 5 de bronze au compteur, la Corée du Sud termine la journée de mardi à la 6e place du classement général. Le trône est toujours occupé par les Etats-Unis, qui ont déjà empoché entre autres 9 médailles d’or.