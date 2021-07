Le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) est optimiste pour la croissance sud-coréenne. Dans ses dernières perspectives, publiées hier, il a anticipé un rebond de 4,3 % en 2021, soit 0,7 point de plus que ce qu'il avait estimé en avril. Une prévision plus élevée que celles de plusieurs autres institutions internationales. Le gouvernement de Séoul vise de son côté 4,2 %.Le pronostic favorable du FMI peut s’expliquer notamment par la reprise progressive de l’activité économique sous l’effet de la hausse des exportations. Effectivement, pendant la première moitié de l’année, le pays du Matin clair a vendu ses produits hors des frontières pour une valeur de plus de 300 milliards de dollars. Un record historique. A cela s’ajoute la plus importante progression en 12 ans de la consommation privée, un des moteurs de croissance, au second trimestre.L’institution basée à Washington a pris en compte la situation sanitaire observée jusqu’à la deuxième semaine du mois, au cours de laquelle l’épidémie de coronavirus a commencé à exploser de nouveau en Corée du Sud. Alors, certains disent qu’il est encore trop tôt pour se féliciter des prévisions optimistes du FMI.Malgré cela, celui-ci a également revu à la hausse ses perspectives de croissance du PIB sud-coréen pour l’année prochaine. Il table désormais sur un bond de 3,4 %, contre 2,8 % attendus il y a trois mois.Pour la croissance mondiale en 2021, le FMI a maintenu sa prévision d’avril, à 6 %.A noter que le Fonds a cette fois réajusté ses prévisions de croissance pour un total de 30 pays et que seules celles de sept d’entre eux, dont la Corée du Sud, ont été relevées pour cette année comme pour 2022.