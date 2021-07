Washington salue la restauration des canaux de communication entre les deux Corées

Photo : YONHAP News

Les réactions internationales se multiplient après le rétablissement, hier, des canaux de communication intercoréens.Aux Etats-Unis, le coordinateur de l’Indo-Pacifique au Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche a manifesté son soutien au dialogue et à la communication entre les deux Corées.Kurt Campbell a également annoncé avoir déjà été tenu au courant de la restauration de cette liaison officielle. Cela signifie que les deux alliés se seraient échangé des informations concernant la possible reprise du dialogue Séoul-Pyongyang, étant donné que depuis son investiture, l’administration de Joe Biden continue à exhorter le pays communiste à revenir à la table des négociations sans aucune condition préalable.Même son de cloche du côté du département d’Etat. Lors d’un briefing, le ministère américain a salué un pas positif vers les efforts diplomatiques pour dénucléariser la péninsule.Le secrétaire à la Défense a lui aussi réagi. Lloyd Austin a affirmé que la porte du dialogue avec le régime de Kim Jong-un demeurait ouverte. Il effectue en ce moment sa deuxième tournée asiatique.Interrogé sur la coopération entre les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon face à la menace de Pyongyang, le chef du Pentagone a plaidé pour le dialogue et la communication.Pourtant, il est toujours incertain si la reconnexion des lignes de communication intercoréennes donnera lieu à un dialogue rapide entre les USA et le royaume ermite.