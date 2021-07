Le nombre d’étrangers en Corée du Sud à son plus bas en cinq ans et demi

Photo : YONHAP News

Le nombre d’étrangers résidant en Corée du Sud a reculé en juin pour le 19e mois de suite dans le sillage de la pandémie de COVID-19. D’après les statistiques du Service d’immigration de Corée, il s’est établi le mois dernier à 1,98 million, en baisse de 0,3 % en glissement mensuel. Il s’agit du niveau le plus bas depuis décembre 2015.Le nombre de ces expatriés a atteint un pic en décembre 2019, avec 2,52 millions, avant de chuter de près de 100 000 en janvier 2020, au début de la propagation de l’épidémie virale. Deux mois plus tard, il est tombé en dessous de 2 millions pour la première fois en cinq ans et trois mois.Notamment, les séjours à court terme ont fortement décliné. Le nombre d'étrangers qui viennent pour moins de 90 jours sans visa pour une visite courte ou le tourisme a baissé de 9,1 % sur un an pour atteindre 413 705. Quant à ceux qui se sont fait délivrer une carte de résident pour séjourner sur le long terme, leur nombre a régressé de 10,1 %, à 1,09 million.A en croire un responsable du ministère de la Justice, ce phénomène est imputable à la suspension temporaire de l’entrée des étrangers démunis de titre de séjour et au renforcement de l’examen de la délivrance de passeports, afin de faire barrage à l'entrée de personnes infectées par le coronavirus.