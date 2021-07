Devant les anciens combattants, Kim Jong-un ne fait aucune mention de la dissuasion nucléaire

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, les anciens combattants de la guerre de Corée se sont retrouvés hier, à Pyongyang, pour un 7e rassemblement national à l’occasion du 68e anniversaire de l’armistice du conflit. Présent pour la deuxième année consécutive, Kim Jong-un y a prononcé une allocution.D'après la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, le dirigeant a vanté la puissance des forces armées révolutionnaires du pays, affirmant que celles-ci sont tout à fait prêtes à faire face à toute éventualité et à toute menace extérieure en évolution. Il n’a cependant pas mentionné cette année la puissance nucléaire de son pays.Dans son discours de l’an dernier, l’homme fort de Pyongyang avait fait l’éloge d'une « dissuasion nucléaire d'autodéfense digne de confiance et efficace ».Par ailleurs, le numéro un nord-coréen a tenu à évoquer la situation liée au COVID-19. Il a précisé que les difficultés occasionnées par cette crise sanitaire d’envergure mondiale et inédite devenaient une épreuve semblable à une guerre. Et d’ajouter que la génération actuelle la transformera en une nouvelle victoire avec un même esprit de courage dont ont fait preuve les vétérans.Le jeune leader en a profité pour exprimer sa reconnaissance et rendre hommage aux soldats chinois ayant combattu aux côtés de son régime lors du conflit de 1950-1953.