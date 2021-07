COVID-19 : Kim Boo-kyum rassure les citoyens sur les livraisons supplémentaires de vaccins Moderna

Photo : YONHAP News

L’inquiétude monte après que le laboratoire américain Moderna a annoncé au gouvernement sud-coréen le possible réajustement du calendrier des livraisons de son vaccin anti-COVID.Pourtant, le Premier ministre Kim Boo-kyum a tenté de rassurer les citoyens. Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, ce matin, il a affirmé que la firme avait décidé de reprendre ses expéditions la semaine prochaine.Selon le chef du gouvernement, l’entreprise en a fait part lors d’une visioconférence de haut niveau entre elle et l’exécutif sud-coréen, organisée hier soir. Conformément à cette décision, le programme détaillé de vaccination pour le mois d’août sera finalisé et connu ce vendredi. Et le gouvernement poursuivra sa campagne de vaccination comme prévu afin d’atteindre son objectif d’immunité collective d’ici novembre.Dans ce contexte, la Corée du Sud a reçu aujourd’hui 2 679 000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer. Il s’agit du dernier lot de flacons prévu en juillet. Et demain, 101 000 doses du sérum Janssen, développé par le laboratoire américain Johnson & Johnson, devraient arriver à leur tour.Pour rappel, le gouvernement de Séoul s’est assuré, jusqu’à présent, de disposer de quelque 193 millions de doses au total.