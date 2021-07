L’indice du volume des exportations poursuit sa progression

Photo : YONHAP News

En juin aussi, l’indice du volume des échanges commerciaux, exportations et importations confondues, a progressé pour le dixième mois consécutif.A en croire les statistiques communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le mois dernier, l’indice en question s’est accru de 15,7 % en glissement annuel pour s'établir à 121,5.L’indice de la valeur en dollar des exportations s’est quant à lui élevé à 130,55, en hausse de 40,6 % sur un an. Sa croissance a ainsi continué pour le huitième mois de suite.Un responsable de la banque centrale a expliqué cette embellie par l’amélioration du moral des consommateurs des principaux pays du monde et par l’augmentation des expéditions de véhicules à haute valeur ajoutée.Même constat pour les indices du volume et de la valeur des importations. Ils ont respectivement bondi de 11 % et 40,1 % par rapport à un an plus tôt.