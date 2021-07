Le gouvernement met en garde contre une bulle immobilière

Photo : YONHAP News

Le marché du logement continue de s’emballer et le gouvernement estime qu’en plus du déséquilibre entre l’offre et la demande, la psychologie joue elle aussi un rôle dans la flambée des prix.Dans la foulée, il a une nouvelle fois mis en garde contre les risques d’une grosse bulle immobilière. Selon l’exécutif, les prix sont actuellement à un niveau proche du plafond, ou bien celui-ci a déjà été dépassé, alors que l’offre est jugée relativement suffisante. En chiffres, cette année, un total de 460 000 logements neufs seront offerts dans tout le pays, dont 83 000 à Séoul, où l’envolée des prix est plus particulièrement marquée.Le vice-Premier ministre à l’économie a souligné à nouveau aujourd’hui que la prudence devait être de rigueur avant de décider de l’achat d’un logement, au lieu de se fonder sur l’attente d’une nouvelle hausse. Hong Nam-ki s’est d'emblée engagé à concentrer ses forces pour calmer les inquiétudes du marché en multipliant notamment l’offre.Hong, qui est aussi ministre des Finances, a alors dévoilé des mesures à cet effet. Il s’agit, entre autres, d’avancer les dates des souscriptions préalables des appartements actuellement en construction dans des villes nouvelles aménagées sous l’administration de Moon Jae-in en vue de stabiliser le marché. L’opération démarrera dès demain.Le système sera appliqué aux logements construits par les promoteurs publics et privés.Autres mesures allant dans ce sens. Le gouvernement achèvera au plus vite les procédures à suivre avant de lancer la construction de logements et choisira rapidement les terrains à bâtir des villes nouvelles en question. Il fera aussi en sorte de mieux contrôler les liquidités injectées dans l’achat immobilier. Pour cela, le taux de croissance des dettes des ménages sera fixé à 5 ou 6 %. Et l’étau se resserrera sur le crédit immobilier pour empêcher toute spéculation.Le contrôle sur les irrégularités susceptibles de perturber le marché sera également durci.