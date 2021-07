Un service mobile d’authentification de l’identité verra le jour en 2022

Photo : YONHAP News

A partir du premier semestre 2022, il sera possible de prouver son identité à l’aide de son smartphone. Le ministère de l'Intérieur prévoit d’élaborer un service sur mobile en la matière d’ici janvier prochain. Celui-ci permettra d’authentifier le nom, le numéro de résident et l’adresse du détenteur sans document physique.Le mode d’emploi est simple. Une fois authentifié sur la plateforme numérique « Gouvernement 24 », il sera possible d’afficher ses données personnelles sur l’écran de son téléphone et de générer un code QR permettant de vérifier leur authenticité.Contrairement à la pièce d’identité numérique déjà existante, le nouveau service ne reposera pas sur la délivrance d'une carte dématérialisée sur le téléphone portable. Cela permettra d’éviter les risques de fuite d’informations personnelles en cas de perte ou de vol de l’appareil.Les données seront transmises en temps réel après chiffrement. Les autorités publiques prévoient par précaution de multiples dispositifs de sécurité.Ce système numérique pourra servir lors de la demande de documents administratifs, la délivrance de certificats, la vérification de l’âge ainsi que l’embarquement à bord d’un avion. Son utilisation sera limitée seulement aux cas où la loi exige la présentation d’une pièce d’identité matérielle.