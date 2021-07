Photo : YONHAP News

Les syndicats et le patronat de Hyundai Motor ont finalement bouclé leur négociation salariale qui avait débuté fin mai. Les deux parties ont ainsi trouvé une entente sans grève pour la troisième année de suite.Leur accord précise notamment une augmentation de 75 000 wons du salaire mensuel de base et une prime à la performance de l’ordre de 200 % en plus de 3,5 millions de wons, l’équivalent de 2 560 euros. Les employés du premier groupe automobile de Corée du Sud bénéficieront aussi d’actions de l’entreprise ou de bons d’achat sur les marchés traditionnels.Avant de clôturer les discussions, les syndicats ont organisé un vote pour demander les opinions de leurs 48 500 membres. 88 % d’entre eux se sont exprimés. 56 % des votants se sont prononcés pour le pacte social.