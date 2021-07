L’alerte sismique retentira plus tôt lors d'un séisme de magnitude de 5 et plus

Photo : Getty Images Bank

En cas de tremblement de terre de magnitude 5 et plus, une alerte sismique sera désormais lancée entre 5 et 10 secondes seulement après l’observation, contre 7 à 25 secondes auparavant.Météo-Corée met en œuvre dès aujourd’hui une nouvelle méthode d’analyse pour avancer le moment de l'alerte. Dans ce cadre, le nombre de données d’observation passera de huit à quatre, mais l’opération sera effectuée simultanément par trois systèmes, contre un seul auparavant.Ce changement permettra de prévenir la population sur 95 à 98 % du territoire avant que les ondes sismiques ne l’atteigne.Le principe de ce système d’alerte précoce consiste à analyser les ondes de compression (ondes P) dont la vitesse de propagation est plus rapide que les ondes de cisaillement (ondes S) qui font subir au sol un grand mouvement d’oscillation. Un avertissement lancé cinq secondes avant l’arrivée des ondes S devrait permettre de réduire les dommages humains de 80 %.