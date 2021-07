Escrime : l'équipe sud-coréenne en finale de sabre

Photo : YONHAP News

Ce soir, les escrimeurs sud-coréens auront une médaille autour du cou, qu'elle soit d’or ou d’argent. Lors de la demi-finale de sabre par équipes hommes organisée cet après-midi au Makuhari Messe Hall à Chiba, la formation composée d'Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Kim Jung-hwan et Kim Jun-ho a arraché la victoire face aux Allemands 45 à 42.Montée sur la plus haute marche du podium lors des JO de Londres en 2012, l'équipe masculine du pays du Matin clair n’est désormais qu’à une étape d’un second triomphe. En 2016 à Rio de Janeiro, l’épreuve de sabre par équipes n’avait pas eu lieu en raison du système de rotation par arme.L'attente est d'autant plus grande que les sud-Coréens ont remporté le titre de champions du monde trois années d'affilée entre 2017 et 2019 et qu’ils maintiennent la place de numéro 1 mondial.La finale face à l'Italie est prévue ce soir à 19h30, heure de Séoul.