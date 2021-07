Photo : YONHAP News

La canicule ne montre pas de signe d'affaiblissement. Ce mercredi, le mercure a dépassé les 35°C à Séoul pour le 8e jour de suite, en atteignant 36°C au plus fort de la journée.Quelques averses étaient prévues dans l'est de la province de Gyeonggi et l'ouest de celle de Gangwon. Elles se déplaceront demain vers la province de Jeolla du Nord, dans le centre du pays.Il faudra attendre ce week-end pour que la pluie se généralise à l'ensemble du territoire, en espérant qu'elle permettra de rafraîchir l'atmosphère.