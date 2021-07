Les sud-Coréens en finale d’escrime et de gymnastique artistique ce mercredi à Tokyo

Photo : YONHAP News

Or ou argent ? Dans quelques heures, nous connaîtrons la couleur de la médaille que les sabreurs sud-coréens vont remporter au Japon.L’équipe masculine composée de Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Kim Jung-hwan et Kim Jun-ho doivent affronter leurs adversaires italiens au Makuhari Messe Hall, à Chiba. En début d’après-midi, au même endroit, en demi-finale, ils ont arraché la victoire face aux Allemands 45 à 42.Montés sur la plus haute marche du podium lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, les escrimeurs du pays du Matin clair ne sont désormais qu’à une étape d’un second triomphe. En 2016 à Rio de Janeiro, l’épreuve de sabre par équipes n’avait pas eu lieu en raison du système de rotation par arme.Hier soir, leurs compatriotes Choi In-jeong, Kang Young-mi, Song Se-ra et Lee Hye-in avaient, rappelons-le, gagné une précieuse médaille d’argent.Autres compétitions que les amateurs de sport sud-coréens vont suivre de près ce soir : la finale de la gymnastique artistique, à laquelle participe Lee Jun-ho, et le match de football éliminatoire du groupe B entre la Corée du Sud et le Honduras.