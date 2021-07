Football : l’équipe masculine sud-coréenne qualifiée pour les quarts de finale

Photo : YONHAP News

C’est maintenant définitif. La Corée du Sud s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de football masculin des JO de Tokyo. Son équipe s’est imposée haut la main, 6 à 0, face à son adversaire du Honduras pour le troisième et dernier match du groupe B, qui s’est joué ce soir au stade international de Yokohama.Dès la première période, les hommes de Kim Hak-bum ont dominé l’équipe du pays d’Amérique du Sud pour rentrer aux vestiaires sur le score de 3 à 0. Les deux premiers buts ont été inscrits sur pénalty, avec Hwang Ui-jo et Won Du-jae à la manœuvre. Hwang a rempilé à deux reprises, juste avant la mi-temps, puis à la 52e minute, encore sur pénalty. Les deux derniers buts sont signés Kim Jin-ya (64') et Lee Kang-in (82').En quarts de finale, les « guerriers de Taegeuk » affronteront l’équipe qui prendra la deuxième place du groupe A. Ce sera ce samedi. Ils ambitionnent de monter au moins sur la deuxième marche du podium. Ils avaient décroché le bronze aux JO de Londres en 2012.