JO, jour 5 : une seule médaille d’or mais de belles performances des sud-Coréens

Photo : YONHAP News

La 5e journée des Jeux Olympiques de Tokyo n’a pas été fructueuse en médailles pour la Corée du Sud, mais elle n’en est pas moins marquante. Passage en revue des temps forts du jour.La médaille, tout d’abord. Elle est unique, et elle est en or. Au lendemain de la 2e place remportée par leurs compatriotes femmes en épée, les escrimeurs sud-coréens ont dominé leurs adversaires italiens 45 à 26 dans l’épreuve de sabre qui s’est déroulée ce soir au Makuhari Messe Hall, à Chiba. Plus tôt dans la journée, l’équipe formée par Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Kim Jung-hwan et Kim Jun-ho avaient arraché la victoire en demi-finale face aux Allemands 45 à 42.A noter qu’il s’agit de leur première récompense depuis l’or aux JO de Londres en 2012. Quatre ans plus tard, à Rio de Janeiro, l’épreuve de sabre par équipes n’avait pas eu lieu en raison du système de rotation par arme.Du côté des belles performances du jour, notons celle de Hwang Sun-woo, qui s'est qualifié pour la finale du 100 m nage libre masculin, une première dans l’histoire pour un sud-Coréen. Avec un temps de 47''56, il s'est classé 4e parmi les 16 athlètes en lice aux demi-finales. Il tentera de décrocher une médaille demain en fin de matinée.Enfin, les footballeurs sud-coréens ont réussi à se qualifier pour les 8es de finale suite à leur victoire dans le 3e et dernier match de groupes. Ils ont écrasé le Honduras 6 à 0. Trois de ces six buts ont été marqués par Hwang Ui-jo, l’attaquant des Girondins de Bordeaux.Les « guerriers de Taegeuk » avaient pourtant mal commencé le tournoi olympique, avec une défaite 0 à 1 contre la Nouvelle-Zélande, avant de se ressaisir en survolant la Roumanie 4 à 0 lors de leur 2e rencontre. Pour leur premier match de la phase éliminatoire, les hommes de Kim Hak-bum affronteront le 2e du groupe A dont la dernière rencontre a lieu tard ce soir. Le quart de finale se tiendra samedi soir.Avec au total 4 médailles d’or, 2 d’argent et 5 de bronze au compteur, la Corée du Sud termine la journée de mercredi à la 7e place du classement général.