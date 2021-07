Escrime : l'équipe masculine sud-coréenne médaillée d'or en sabre

Photo : YONHAP News

Les escrimeurs sud-coréens sont montés sur la plus haute marche du podium dans l’épreuve du sabre par équipes hommes. La formation composée de Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Kim Jung-hwan et Kim Jun-ho s’est imposée face à l'Italie 45 à 26 lors de la finale qui s'est tenue ce soir au Makuhari Messe Hall, à Chiba.La délégation sud-coréenne a ainsi réussi à conserver le titre olympique qu’elle avait remporté aux JO de Londres en 2012. Quatre ans plus tard, à Rio de Janeiro, l’épreuve de sabre par équipes n’avait pas eu lieu en raison du système de rotation par arme.La Corée du Sud continue à s'illustrer en escrime dans ces JO. Hier, l’équipe féminine a décroché la médaille d’argent en épée, tout comme il y a neuf ans à Londres. Kim Jung-hwan, quant à lui, s’est adjugé le bronze au sabre individuel samedi dernier.