Séoul souhaite instaurer d’abord le système de visioconférence intercoréen

Photo : YONHAP News

Alors que les deux Corées ont rétabli leurs liaisons téléphoniques en début de semaine, 13 mois après leur rupture, Séoul prévoit d’accélérer la mise en place d’un système de visioconférence intercoréen.D'après un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification, les deux côtés pouvaient renouer autrefois leur dialogue dès qu’ils rouvraient leurs canaux de communication, mais ils doivent faire face aujourd’hui aux contraintes liées à la crise du COVID-19. Il est donc indispensable d’aménager les infrastructures nécessaires. Dans cette optique, Séoul envisage de créer un dispositif de webinaire bilatéral avec Pyongyang pour assurer la réunion en distanciel.Le Sud ne devrait pas tarder à proposer officiellement au Nord de discuter d’une telle initiative, ce via les bureaux de liaison des deux pays.De fait, le ministère sud-coréen avait aménagé, en avril dernier, une salle de visioconférence au sein de son Q.G. du dialogue intercoréen, situé au cœur de Séoul, avec un budget de 400 millions de wons, soit 293 000 euros. L’infrastructure est donc techniquement prête au sud du 38e parallèle.Par ailleurs, afin de mieux anticiper, le ministère a d’ores et déjà élaboré un guide de gestion du village de la trêve de Panmunjom pour y organiser les réunions en présentiel à l’époque du COVID-19. Ce mode d’emploi explique comment installer les stands de prévention et de contrôle sanitaires et réaménager les tables en respectant la distanciation sociale.