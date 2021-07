La délégation sud-coréenne aux Jeux Paralympiques de Tokyo organise sa cérémonie inaugurale

Photo : YONHAP News

Le compte à rebours est lancé pour les Jeux Paralympiques de Tokyo qui se tiendront du 24 août au 5 septembre. Le comité paralympique de Corée (KPC) a organisé, cet après-midi, la cérémonie inaugurale de sa délégation qui participera à cette fête sportive planétaire.L’événement a eu lieu en mode hybride. Il a été célébré au sein du centre d’entraînement national d’Icheon, situé dans la province de Gyeonggi, en réunissant un petit nombre de participants étant donné que le niveau 4 de distanciation sociale est en vigueur dans cette région. Les autres y ont assisté en visioconférence. Et le KPC a assuré la retransmission en direct de cette cérémonie sur sa chaîne YouTube.Dans un message vidéo, la Première dame a encouragé les athlètes qui « ont travaillé dur pour atteindre le meilleur d'eux-mêmes à leur propre manière et à leur propre rythme » et qui sont déjà « des gagnants du jeu de la vie ». Kim Jung-sook a conclu son intervention par le cri de ralliement des Jeux Paralympiques de PyeongChang 2018 : « Ari-ari ».De son côté, le président du KPC Jeong Jin-wan a souhaité que ces Jeux se déroulent dans un esprit de coopération dans toutes les épreuves, individuelles ou collectives, de manière à atteindre les résultats souhaités.Aux Jeux Paralympiques de Tokyo, la Corée du Sud va envoyer une délégation composée de 158 personnes, à savoir 86 sportifs et 72 membres de l’encadrement, dans 14 disciplines. Elle s’est fixé l’objectif d’occuper la 20e place du classement général avec quatre médailles d’or, neuf d’argent et 21 de bronze.