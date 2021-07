Chung Eui-yong : la réouverture de la liaison téléphonique Nord-Sud traduit la volonté de leurs dirigeants

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chung Eui-yong, a expliqué hier la portée du rétablissement des canaux de communication intercoréens, survenu la veille, après que Pyongyang les a coupés unilatéralement en juin 2020. Selon lui, cela montre clairement la volonté des dirigeants des deux Corées de restaurer la confiance mutuelle et de faire avancer les relations bilatérales.Le chef de la diplomatie a tenu ces propos dans son discours inaugural prononcé lors d’un séminaire en visioconférence organisé par l’Institut des affaires étrangères et de la sécurité nationale (IFANS). Dans la foulée, il a baptisé cette reconnexion Nord-Sud d’« accord du 27 juillet », en promettant de déployer tous les efforts pour que celui-ci permette de renouer les échanges Séoul-Pyongyang et Pyongyang-Washington.Selon Chung, la Corée du Nord semblerait se préparer à ouvrir la porte du dialogue, et elle continue de respecter le moratoire sur les essais nucléaires et les tirs de missiles à longue portée, même après la rupture de son second sommet avec les Etats-Unis à Hanoï.Le ministre a estimé que l’accord militaire intercoréen fonctionnait efficacement pour réduire les tensions dans la péninsule coréenne. Il a valorisé l’accord du 27 avril de Panmunjom et celui du 19 septembre de Pyongyang que le président Moon Jae-in a signés avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors de leurs sommets en 2018. D’après lui, ils ont permis de mener en parallèle deux dossiers : instaurer la confiance et dénucléariser la péninsule.Chung a également fait savoir que les Etats-Unis avaient apporté leur soutien à plusieurs reprises pour le dialogue intercoréen, ce qui confirme la nécessité de privilégier le développement en cercle vertueux des relations Séoul-Pyongyang et Pyongyang-Washington. Et d’ajouter qu’il est impératif de renforcer la coopération avec les pays voisins tels que la Chine et le Japon dans le dossier nord-coréen.