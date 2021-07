Samsung Electronics : bénéfice d’exploitation en hausse de 54,3 % au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a enregistré un bénéfice d’exploitation « surprise » au 2e trimestre avec 12 570 milliards de wons, soit environ 9,2 milliards d’euros. Il s’agit du plus haut niveau depuis le 3e trimestre 2018 et d’un bond de 54,26 % en glissement annuel.Le chiffre d’affaires du géant sud-coréen de l’électronique a connu une augmentation de 20,21 % à 63 670 milliards de wons, ou 46,7 milliards d’euros. Ainsi, il a franchi au premier semestre le seuil des 128 000 milliards de wons, l’équivalent de 93,9 milliards, un record sur cette période.De son côté, le bénéfice net a grimpé au 2e trimestre de 73,44 % sur un an, avec 9 634,5 milliards de wons (7,1 milliards d’euros).Cette belle performance s’explique notamment par les semi-conducteurs, qui représentent plus de la moitié du bénéfice opérationnel. Les ventes de smartphones et d’appareils électroménagers ont également enregistré une hausse plus élevée qu’attendu.